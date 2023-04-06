Лесные инспекторы проводят контролируемые отжиги сухой травы

Весенний отжиг проводят специалисты лесных хозяйств. Это делается для предупреждения неконтролируемого горения сухой травы. Вдоль леса вспахивают землю. А сухую траву у дороги поджигают. Огонь контролируют, сами тушат. Делается это для того, чтобы уберечь лес от пожара. За зиму высыхает вся травянистая растительность, снегом придавливается древесина. И все это лежит сплошным ковром, готовым загореться даже от малейшей искры или грозового разряда. Такими приёмами этого можно избежать.

АЙДАР ИБРАЕВ, мастер леса Боголюбовского лесничества, Кызылжарский район:

— Ежегодно проводим плановые мероприятия, противопожарные отжиги. Участвуют 4 лесника, противопожарная вспашка вот у нас, хлопушка. По плану всё делаем мы. В этом году начали 5 апреля, и у нас ежегодно такое мероприятие проходит. Если машина, допустим, остановилась, окурок бросили, может загореться лес. Сейчас проводим вот 81 квартал, 67-ой выдел. У нас по длине выдела где-то 500 метров.



Диана Салихова