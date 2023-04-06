Форум профессий состоялся в Петровском агротехническом колледже

Форум профессий состоялся в селе Петровке Есильского района. Свое мастерство представляют более 100 юношей и девушек. Соревнуются школьники в 5 номинациях: швеи, парикмахеры, повары, столяры и механизаторы.

Рукодельницы сегодня будут шить наволочки. Каждая участница привезла с собой все необходимое: ткань, швейную машинку и прочие принадлежности. По времени девушки не ограничены. Тем не менее, каждая не медлит — знает своё дело.

ТАТЬЯНА ШНАЙДЕР, учитель художественного труда Корнеевской средней школы, Есильский район:

— Сегодня наш конкурс швей зависит от потребности в профессии. Наши девчонки — будущие хозяйки, будущие мамы. На конкурс выбрали изготовление наволочки. Критерии — правильность прошивания. Сегодня задача прошить бельевой шов, применяемый при пошиве постельного белья. Правильность, аккуратность прежде всего, соблюдение техники безопасности. Всё идёт по плану. Девочки уже раскроили наволочки и приступили к обработке швов. И по времени, между прочим, они очень даже быстро ориентируются.

13-летняя Олеся Богомолова с детства увлекается шитьём. Этому её научила мама. Теперь свои умения девушка демонститрует на конкурсе. Фартук и косынку, к слову, Олеся тоже сшила своими руками. Сегодняшнюю работу она планирует закончить за час.

ОЛЕСЯ БОГОМОЛОВА, учащаяся Николаевской средней школы, Есильский район:

— Первый раз я села за машинку в 7 лет. Первое, что я сшила, это подушечку маленькую. Меня мама учила. Мы с ней сидели, она объясняла, каким швом надо шить. Шила я ручной машинкой. Крутишь её и она шьёт.

Ароматной выпечкой пахнет в кабинете кулинаров и поваров. Здесь готовят баурсаки, булочки, а также самые разные салаты. Для конкурса девушки вложили всю свою фантазию. Руки так и тянутся попробовать кулинарные изыски.

Творческим духом и немного лаком для волос веет из соседнего кабинета. Юные парикмахеры сегодня создают образ с косами. Каждая старается подойти к заданию нестандартно. Девушки выбрали образы разных народов: здесь и узбечка, и француженка, есть и русская коса. Тем временем механизаторы выехали на полигон. Их задача — завести трактор и проехать на нём круг. Многие ребята впервые за рулём такого железного коня.

ЖАРАС ОРАЗАЛИН, учащийся Явленской средней школы №3 им.А.Шажимбаева, Есильский район:

— Приехал из Явленки попробовать себя в новом виде конкурсов. Получилось, но было очень трудно. Инструктор мне очень помогал. Без него, мне кажется, я бы не справился. Инструктор хороший, всё объяснил.

Этот форум проходит здесь не просто так. В Петровском агротехническом колледже обучают всем этим профессиям, представленным в номинациях. Так ребята могут попробовать себя в новом деле и присмотреться к будущему месту учёбы.

ТАТЬЯНА АБДУЛОВА, методист отдела образования Есильского района:

— Форум рабочих профессий назвали «Труд крут». Традиционно каждый год в апреле мы в Петропавловске проводим конкурс профессионального мастерства. Сегодня у нас отборочный тур по 5 номинациям. Апрель месяц у нас в системе образования профориентационный. Конечно, этот конкурс является профориентационным мероприятием. В этом учебном году у нас введены новые ставки — педагог-профориентатор. Это как раз такой случай — показать им свою работу. Сегодня они привезли своих подопечных. Сегодня для них проведут экскурсию. Покажут базу, лаборатории, общежитие, полностью всю материальную базу.



По итогам конкурса лучшие ребята получат грамоты и отправятся на экскурсию по сакральным местам региона.

Диана Салихова