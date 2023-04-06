Цены на жилищное строительство в СКО снизились

По информации Бюро нацстатистики, за год цены на строительство стали ниже в Алматы — на 0, 2 %, в Костанайской области — на 0, 5 % и в Северо-Казахстанской — на 0,7%. Об этом сообщает портал LS. В целом же по республике строительно-монтажные работы, наоборот, увеличились в цене на 1,2%, прочие работы и затраты — на 3,9%. Больше всего подорожали камни для памятников, а также известняк — на 30,6%. Также выросли в цене сыпучие строительные материалы — на 9,6%. При этом некоторые строительные товары подешевели. Это стекло листовое формированное — на 11%, краски и лаки — почти на 3 %, железо, чугун, сталь и ферросплавы — более чем на 2%.

Камилла Карим