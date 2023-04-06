Аким области А. Сапаров встретился с активистами АНК СКО

На территории Казахстана в дружбе, мире и согласии проживает свыше 130 представителей разных национальностей. Немаловажную роль в укреплении межэтнических отношений играет ассамблея народа Казахстана, в которой работает 29 этнокультурных объединений. Государственные служащие, учителя, предприниматели, меценаты. Все они вносят свой вклад в укрепление экономики не только северного региона, но и в целом страны. На таких людей и должно равняться молодое поколение, отметил Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Хочу выразить слова благодарности за ваш значительный вклад в укрепление согласия и единства, сохранение культуры и традиций этносов в регионе. Сегодня наша главная задача — обеспечить общественное согласие и единство, повысить эффективность взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений. В целом, межэтническая ситуация оценивается, как стабильная. Это результат плодотворного труда всех здесь сидящих граждан, всех наших земляков.

Обеспечение согласия народа и единства в республике на основе патриотизма и духовных ценностей — главная цель ассамблеи. В прошлом году по инициативе этнокультурных объединений проведено больше 600 разных мероприятий нацеленных на укрепление межэтнических отношений североказахстанцев.

ВЛАДИМИР ВИТЧЕНКО, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНК СКО:

— В области работает 47 советов матерей. За 2022 год организовано 67 мероприятий с общим охватом более 2,5 тысяч человек. В текущем году ведется работа по актуализации состава совета. Важнейшее структурное подразделение АНК составляет кабинет медиации. В 2022 году в Петропавловске прошел областной семинар «Основы этнополитического менеджмента», в котором приняли участие представители госучреждений, общественных объединений, сотрудники департамента, профессиональные и общественные медиаторы. В НАО СКУ им. Козыбаева успешно осуществляется деятельность кафедры ассамблеи народа Казахстана. Одним из актуальных проектов кафедры стал «Халыктану», в рамках которого организованны информационно-просветительские лектории об истории, традициях, культуре этносов, проживающих на территории северного Казахстана.

После обсуждения ряда актуальных вопросов и проблем глава региона отметил президентским нагрудным знаком ассамблеи народа Казахстана председателя областного еврейского культурного центра Рашбиля Евдаева. Эта награда является общественным признанием и поощрением граждан за заслуги в развитии меценатской и благотворительной деятельности.

