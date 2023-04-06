67 преступлений произошло в СКО в отношении несовершеннолетних

21 преступление совершили в СК несовершеннолетние. Но намного больше уголовных дел, когда сами дети становились жертвами. Это избиения, издевательства и изнасилования, говорят прокуроры. Они провели анализ и выяснили, насколько эффективны принимаемые меры по профилактике правонарушений в отношении детей.

АМИР РАХИМОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— 67 уголовных правонарушений за 2022 года было зарегистрировано в отношении несовершеннолетних. В Уалихановском районе было установлено жестокое обращение патронатного воспитателя над своим несовершеннолетним. Это было установлено в ходе анализа прокуратуры района.

Мальчик долгое время приходил в школу с синяками и гематомами на лице и на теле. Но никто в учебном заведении не обратил на это внимание и не поднял тревогу. Действия мужчины, у которого ребёнок был на патронатном воспитании, прокуроры называют издевательством в отношении мальчика. Также в СК зарегистрировали 13 преступлений против половой неприкосновенности детей. Факты развращения малолетних в СК увеличились вдвое.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Вопиющий факт, когда 14-летняя девочка, проживающая в городе, была настолько без контроля, что проживала с 30-летним мужчиной, который совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Изнасилованию подверглась и несовершеннолетняя в районе М.Жумабаева. Родители её воспитанием не занимались, девочка жила с бабушкой, по факту была предоставлена сама себе. В школе об этом знали, но никаких мер не приняли. Всего в прошлом году 21 должностное лицо привлекли к ответственности за правонарушения в отношении несовершеннолетних. Рассмотрели в прокуратуре и ЧП в СШ №4, когда учащийся с топором напал на детей.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Без должного внимания осталось то, что учащийся в течение 3 месяцев отсутствовал на занятиях. При этом, причиной пропусков послужила госпитализация несовершеннолетнего в психдиспансер по факту совершённого суицида. Однако, администрация школы о попытке суицида обстоятельства не выяснила.

Первый зампрокурора отметил, что в регионе нет взаимодействия между управлениями здравоохранения и образования, что недопустимо. Также он поручил провести ревизию дел ДП по неблагополучным семьям.

Айгерим Хамзина