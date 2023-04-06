В СКО стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до конца июня. Сегодня на службу отправляют элиту. 25 призывников СКО прошли в десантно-штурмовые войска. Лучшие из лучших будут служить в воинской части в городе Конаеве Алматинской области.

МАРАТ КАРИМОВ, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— В течение 3 дней на областном сборном пункте проходили отбор, медкомиссии, психологическое тестирование и беседу с представителями воинской части. В период комплектования большинство призывников уже интересуются, планируют в дальнейшем остаться на воинской службе по контракту. Они осознают, что это является социальным лифтом для молодых людей.

Среди будущих десантников Александр Ткачёв. Парень меньше года назад окончил вуз, учился на экономиста. А сейчас решил «примерить» на себя голубой берет. Трудностей никогда не боялся, рассказывает Александр.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЁВ:

— После окончания учёбы пошёл в армию. Пошёл сам, потому что это долг и обязанность каждого мужчины РК. Это элитные войска, я хочу там быть. Будем выполнять различные задания, прыжки с парашютом. Сильное желание попасть туда и пройти там службу.

Во время построения мамы призывников едва сдерживали слёзы. Впереди у их сыновей год службы на другом конце страны. Всего во время весенней призывной кампании с территории нашей области на срочную службу призовут свыше 500 юношей. В дальнейшем они получат возможность поступить в вузы страны. Также в период прохождения срочной службы для них введут кредитные каникулы.

Айгерим Хамзина

