100 млн саженцев деревьев высадят в СКО до 2025 года

100 млн саженцев на 20 тысячах гектаров лесного фонда высадят в области до 2025 года. Эту работу начали в 2021-м. Чтобы успеть выполнить её своевременно, в этом году объем посадки увеличат в 3 раза. На площади, превышающей 4 тысячи гектаров, появятся свыше 23 млн саженцев.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Лесными учреждениями проведена определенная работа. Это создание и расширение лесных питомников для выращивания посадочного материала, увеличение сбора лесных семян, подбор участков под посадку и их обследование. В 2023 году планируется организация постоянного питомника площадью 28,0 гектар на территории Есильского района. Предварительно требуется финансирование в сумме 280 млн тенге.

По словам Бейбута Исманова, за последние годы арендаторы лесов вложили в областную казну 1,3 млрд тенге. Благодаря этому новые деревья появились на площади более 14 тысяч гектаров. Что касается объема потребления древесины, то в нашей области он составляет порядка 550 тысяч кубометров. Дерево используют на предприятиях региона, а еще в качестве топлива для нужд населения.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Государственные лесовладельцы отпускают древесину по утвержденным ценам. Стоимость 1 кубометра древесины на этот год при проведении санитарных рубок составляет 2000 тенге для физических и юридических лиц. Цена рыночная установлена согласно справки Торгово-Промышленной палаты.

Цены на древесину из санитарных рубок в нашей области ниже по сравнению с другими регионами страны, заключил Бейбут Исманов.

Дарья Пышмынцева