Временный запрет на ловлю рыбы с 20 апреля вступает в СКО

Апрель — сезон нереста. В этот период в целях сохранения популяции местной водной фауны рыбная ловля стоит под запретом. Так, с 1 марта запрещается ловить цист артемии, с 15 апреля щуку, язя и судака, а с 20 апреля охотиться на рыбу будет вовсе нельзя. Продлится запрет до 20 мая.

ИЛЬДАР КАКИМОВ, руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— В данный период Есильской межобластной инспекцией рыбного хозяйства будут проводиться рейдовые мероприятия по пресечению фактов незаконного рыболовства. Также перевозки, провозы и продажи рыбных ресурсов в территориальных границах Есильского бассейна. За нарушение орграничений и запретов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Грозит за ловлю в запрещённый период административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 МРП, это от 17 до 69 тысяч тенге, или уголовная ответственность в виде штрафа до 300 МРП, то есть свыше миллиона тенге, а также общественные работы, арест либо лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Наказание зависит от ущерба.

ИЛЬДАР КАКИМОВ, руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— В период за 2022 год инспекцией составлено 112 материалов административных, по которым наложено порядка 2 млн тенге.

Рейды инспекторы проводят с начала марта. Раздают листовки рыбакам и напоминают, что скоро хобби придется отложить.

Диана Салихова