Ветеранов навестили полицейские и волонтеры в рамках благотворительной акции

Полицейские приняли участие в благотворительной акции в рамках проекта «Жеңіс». В зоне внимания — ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Один из них — житель Петропавловска, 95-летний фронтовик Иван Трофимович Клименко. Проживает он один. Несмотря на годы, мужчина полон сил и бодрости. Родные и общественники не забывают его, волонтёры — частые гости в его доме. Сегодня они со стражами правопорядка привезли ветерану продукты питания, а главное — ещё раз напомнили, что память о героическом прошлом жива в сердцах новых поколений казахстанцев.

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЁВ, общественный деятель:

— Таких людей остаётся всё меньше и меньше, и наша задача — планомерно посещать их, заниматься этими вещами, чтобы они находились в хорошем духе, чтобы они понимали, что молодёжь помнит о них.



Диана Салихова