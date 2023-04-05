В СКО владельцы домашних животных должны поставить своих питомцев на учет

С 6 февраля 2023 года против опасных болезней было провакцинировано свыше 810 тысяч животных и птиц. Они получили защиту от сибирской язвы, бешенства, ящура и не только. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказали ветеринары. По их словам, плановые исследования на бруцеллёз прошли больше 190 тысяч голов скота. В 2023-м году в области приобретут 3 модульных ветеринарных пункта. Их стоимость превышает 33 млн тенге. Отдельное внимание — ситуации с бродячими животными.

ОЛЖАС БОЛЫСПАЕВ, заместитель руководителя управления ветеринарии СКО:

— На сегодня начата работа по стерилизации и чипированию бродячих собак. Службой отлова ветеринарной станции г. Петропавловска бродячие собаки доставляются в ветеринарную клинику «ВетЛекарь», где животных стерилизуют, данные о проведенных ветеринарных мероприятиях вносят в информационную систему учета домашних животных «ТАNBA», затем после стерилизации собаки будут возвращаться в среду обитания, откуда произвели их отлов.

2 марта в силу вступил закон «Об ответственном обращении с животными», поэтому ветеринарная служба приостановила отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Специалисты обратились с напоминанием к владельцам домашних животных. С 1 сентября они должны ставить своих питомцев на учёт.

ОЛЖАС БОЛЫСПАЕВ, заместитель руководителя управления ветеринарии СКО:

— Регистрация будет проводиться за счет самих владельцев, для социально уязвимых слоев населения эта услуга будет оплачиваться государством.

Затягивать с постановкой домашних животных на учёт не стоит. Проводится такая процедура в ветеринарных клиниках.

Дарья Пышмынцева