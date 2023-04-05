В Петропавловске стартовал региональный этап чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2023»

В Высшем строительно-экономическом колледже стартовал областной этап республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2023». Проходить он будет с 5 по 20 апреля. Принимают участие в нём более 150 студентов со всей области.

БАУРЖАН ЗЕЙНУЛЛИН, руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования СКО:

— В течение 15 дней будут показывать свое мастерство, чему они научились и будут практические задания по разным направлениям. То есть это медицина, образование, промышленность, сфера услуг. В состав жюри входят представители Палаты предпринимателей, представители промышленных предприятий.



Ребята должны сделать кирпичную кладку за 5 часов. Для этого им нужны стройматериалы и инструменты. Так как у каждого точно рассчитанное количество материалов — права на ошибку нет.

НИКИТА ХРИСТОСОВ, главный эксперт конкурса «WorldSkills Kazakhstan-2023»:

— Оценивание будет производиться по следующим критериям: выравнивание поверхности, плоскость поверхности, горизонталь, качество швов и отделки.

Ренат Кириченко учится здесь на 3 курсе. Говорит, что в его работе важны внимательность и точные подсчёты. Парень показывает неплохие результаты.

РЕНАТ КИРИЧЕНКО, участник республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2023»:

— Нам нужно сделать декоративную кладку на время, чтобы было наименьшее количество ошибок, чтобы не было щелей в швах, чтобы швы не плавали. Чтобы размер самой кладки соответствовал данному заданию.

Конкурсанты представят свои работы по 23 направлениям. Победители областного этапа получат путевку на национальный чемпионат, который состоится в июне в Астане.

Камилла Карим