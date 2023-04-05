Встречу с делегацией США провёл аким СКО

Большие возможности и перспективы открылись для студентов Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева благодаря сотрудничеству с университетом Аризоны. Этот вуз входит в ТОП-100 лучших во всем мире. Взаимодействие двух учебных заведений продолжается, ведь впереди еще много намеченных планов. Чтобы их реализовать, необходимо проработать имеющиеся вопросы. Заместитель вице-президента Университета Аризоны Дэниел Палм отметил, что имеет большой опыт в реализации подобных проектов. Он поделился, что одна из возникающих в работе проблем касается изучения студентами английского языка.

ДЭНИЭЛ ПАЛМ, заместитель вице-президента Университета Аризоны, США:

— Наша миссия — построить здесь отличный университет, который мог бы показать себя на мировом уровне. Мы очень ценим вашу поддержку. Мы работаем над тем, чтобы студенты хорошо изучали английский язык. У нас в планах пригласить, нанять более 100 иностранных преподавателей и не только из Аризоны, это будут лучшие преподаватели.

Вторая проблема заключается в наличии мест для проживания. Этот вопрос сейчас решается. Уже к 1 сентября в регионе сдадут в эксплуатацию общежитие на 244 места. Возведение еще одного, где смогут проживать 1200 человек, закончат к началу учебного года в 2024 году. Желающих поступить очень много, отмечает Хью Холлман.

ХЬЮ ХОЛЛМАН, региональный представитель:

— Мы планируем принять 500 студентов этой осенью, но мы можем принять и 1000. Вопрос только в наличии общежитий. В этой поездке у нас есть в делегации люди, которые сейчас путешествуют по всему Казахстану, привлекая студентов. Студенты хотят приехать учиться сюда, их волнует вопрос наличия мест в общежитиях. Также, чтобы для студентов, региона, стран в целом появились новые возможности, можно будет попробовать запустить «экспериментальные фермы».

Аким региона отметил, что вопрос этот рассматривается. Прорабатывается возможность реализации намеченного на базе Института животноводства, где студенты смогут практиковать навыки и в растениеводстве. Что касается возведения общежитий, то работа находится на пристальном контроле, подчеркнул Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Эту работу я продолжу. Все проблемные вопросы мы до конца доведем. Мы сами сильно заинтересованы быстрее построить общежитие. Насчет жилья преподавателям тоже думаем, как решить этот вопрос.

Сейчас работы по возведению общежитий идут согласно графику. Аким СКО отметил, что нужно приложить все усилия, рассмотреть все варианты, чтобы намеченное было реализовано как можно быстрее.



