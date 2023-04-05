Схрон с оружием обнаружен в Петропавловске. На окраине Рабочего посёлка найден чёрный тканевый мешок, обмотанный скотчем. Внутри находились обрез охотничьего ружья, пистолет, предположительно, марки «Байкал», револьвер неустановленной марки, муляж гранаты и боеприпасы к гладкоствольному и нарезному оружию. Всё найденное изъято, по ним будет назначена судебно-баллистическая экспертиза. Предстоит проверить, не использовались ли они для совершения преступлений. Сейчас полицейские устанавливают виновного в незаконном обращении с предметами вооружения. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 5 тысяч МРП, это около 17 млн тенге, до лишения свободы сроком до 5 лет.

Айгерим Хамзина