В Петропавловске зарегистрировано больше всего ОСИ в стране

На сегодняшний день в Петропавловске зарегистрированы ОСИ на 367 объектах. Это самый высокий показатель в стране — 34,2%. В Астане ОСИ созданы на 31,7% объектах, в Алматы — на 23,8%.

По данным городского акимата, в Петропавловске остается 391 дом, где надо зарегистрировать ОСИ. Помимо этого в 315 малоквартирных домах (до 30 квартир) нет возможности организовать ОСИ. Эту тему обсудили на совещании в акимате города.

Аким Петропавлоска Руслан Анбаев отметил важность разъяснения жильцам многоквартирных домов преимущества перехода. Также на совещании отметили, что заявки в акимат на установку детских площадок, благоустройства дворов, участия в программе «Модернизации ЖКХ» будут приниматься только от ОСИ.

В этой связи, Анбаев подчеркнул, что городской акимат выступает оператором в этом вопросе и помогает горожанам решать весь комплекс вопросов связанных с процедурой перехода. Кстати, обучающие курсы по управлению и содержанию общего имущества для председателей ОСИ на бесплатной основе будут организованы в июле на базе филиала Академии госуправления при Президенте РК.