Опыт СКО по импортозамещению тиражируют по всему Казахстану

В АПК Казахстана планируют реализовать 700 инвестпроектов на 2,5 трлн тенге. Это делается для обеспечения продовольственной безопасности страны, передаёт пресс-служба Премьер-министра. При этом крупные промышленные проекты по импортозамещению молока, мяса птицы и овощам планируется реализовать за счет тиражирования успешного опыта Северо-Казахстанской области, отмечают в минсельхозе. Механизм СКО предусматривает выделение льготного кредита акиматам областей сроком на 10 лет для дальнейшего кредитования субъектов АПК через поверенного агента. Кредиты для субъектов будут выданы под 2,5% годовых на 10 лет с льготным периодом.

ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ, министр сельского хозяйства РК:

— В текущем году на эти цели выделено 100 млрд тенге, за счет которых будет профинансировано строительство порядка 65 молочно-товарных ферм, что позволит увеличить объем производства молока не менее 373 тысяч тонн. Это обеспечит с одной стороны круглогодичную занятость на селе, а с другой стороны позволит уйти от импортозависимости.



Также до конца 2025 года в стране будут дополнительно введены овощехранилища общей емкостью 135 тысяч тонн. Вместе с тем, с начала года была переформатирована работа стабфондов. Введена трехэтапная система сдерживания цен на социально значимые товары. Суть новых подходов заключается в том, чтобы заблаговременно предоставлять фермерам авансирование на поставку осенних и ранних овощей по фиксированным ценам, а в период межсезонья оказывать регулирующее воздействие на рост цен овощной группы.



Айгерим Хамзина