На ТЭЦ-2 возводится фундамент для новой дымовой трубы

На Петропавловской ТЭЦ-2 возводят фундамент для дымовой трубы. Подрядчики уже перенесли инженерные коммуникации из зоны строительства, смонтировали дренажную систему и вырыли котлован для фундамента, сообщает пресс-служба АО «Севказэнерго». Объем извлеченного грунта составляет 4 500 м3. Следующий этап — подготовка основания и монтаж арматурного каркаса фундамента. К заливке основания под железобетонный ствол дымовой трубы специалисты приступят уже в мае. Согласно проекту, новая дымовая труба будет высотой 180 метров. Для работ привлечена подрядная организация ТОО «Строй центр Арсенал» из Петропавловска. Ей предстоит залить фундамент до 31 мая, а уже с 1 июня ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» начнет монтаж скользящей опалубки и возведение новой дымовой трубы. В 2023-м году планируется полностью возвести железобетонный ствол, а включение дымовой трубы №1 в работу запланировано на лето 2024-го года.

Камилла Карим