Ансамбль «Туған жер» областной филармонии занял 1 место на республиканском конкурсе в Астане

Это выступление североказахстанского танцевального ансамбля «Туған жер» на VI республиканском конкурсе казахского танца имени народной артистки РК Шары Жиенкуловой. Он проходил в столице с 29 по 31 марта на сцене Казахской национальной академии хореографии. Свои таланты представили на конкурсе более 300 танцоров — 19 коллективов страны и 15 солистов. Ансамбль «Туған жер» не только представил нашу область в лучшем свете хореографии, но и пополнил копилку творческих достижений, завоевав 1 место.

ЕКАТЕРИНА КУХАРЕНКО, участница ансамбля ««Туған жер»:

— Мы трудились не покладая рук и ног в прямом смысле этого слова. Очень много работали над техникой, над синхронностью. Сам конкурс прошел нелегко, но в то же время напряженно. Мы не видели своих конкурентов, нас позвали на сцену только за 5 номеров. Мы сильно волновались, мы сделали все, что могли, и все наши труды были ненапрасны. Это большая награда для нас, большая победа, мы очень счастливы!

Компетентное жюри из числа народных артистов страны отметило выдающуюся хореографию североказахстанских танцоров, костюмы и артистизм. Ансамбль представил два номера — казахский народный танец «Қабан жырау» хореографии Зауре Ажибековой и народно-стилизованный танец «Қазақ елі» хореографии Самата Жумажанова и Максима Тонкова.

МАКСИМ ТОНКОВ, художественный руководитель ансамбля «Туған жер»:

— Масштабный уровень. Этот конкурс считается одним из наиболее профессиональных конкурсов именно по хореографии, где каждый из коллективов представляет свое искусство именно в казахском танце. Я думаю, мы достойно представили наш коллектив.

В дальнейших планах коллектива — представить страну на международном уровне. В конце мая ансамбль отправится в Южную Корею, где в танце представит национальную культуру казахского народа.

Анастасия Кузнецова