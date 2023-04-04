В Правительстве рассмотрели новые подходы для стабилизации цен на продовольственные товары

Суть новых подходов стабилизации цен на продовольственные товары заключается в том, чтобы заблаговременно предоставлять фермерам авансирование на поставку осенних и ранних овощей по фиксированным ценам, а также оказывать регулирующее воздействие на рост цен овощной групп в период межсезонья. Об этом на заседании Правительства сообщил и.о. министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

С начала текущего года, по его словам, была переформатирована работа Стабфондов, введена трехэтапная система сдерживания цен на социально-значимые продтовары. Министр добавил, что отдельно проработан механизм господдержки по реализации удешевленного зерна, что позволит удержать рост цен не только по мучным продуктам, но и животноводческой продукции через предоставление зерна для сельхозживотных.

«В целом для финансирования новых подходов в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в местных бюджетах областей предусмотрено порядка 125 млрд тенге, в том числе на льготное кредитование 99 млрд тенге и на осуществление прямого закупа у товаропроизводителей 26 млрд тенге», – подытожил Ербол Карашукеев.