В библиотеке им. Г.Мусрепова открыли Неделю детской книги

Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 году. С тех пор каждый год в конце марта во всех библиотеках страны открывается Неделя детской и юношеской книги. В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова собрались сегодня самые активные читатели, а также гости из села Якорь, учащиеся младших классов. В этот праздник любителям книг выпала возможность встретиться с поэтессой, которая прочла детям свои стихи.



ОЛЬГА ХУХЛОВА, поэтесса:

— Я поздравляю ребятишек с днем открытия Недели детской книги и желаю всем крепкого здоровья, успехов в учебе, чтобы они любили книги, читали. Я в 2010 году стала писать стихи для детей, издала 4 детских книги и еще планирую издать.

Пригласили на праздник и ансамбль «Алуа». Они подарили гостям мероприятия национальный танец. Одно из самых приятных событий — это вручение активным читателям грамот и призов. Сегодня их получили 17 ребят. Одна из них — Александра Пюро. В свои 9 лет она прочла очень много книг. Говорит, любит читать, потому что книги развивают мышление, скорость чтения и просто потому, что они увлекательны.

АЛЕКСАНДРА ПЮРО, учащаяся СШ №7:

— Я хожу в библиотеку уже давно. Два года назад я сюда приехала и начала ходить. Мне здесь очень понравилось, потому что книги очень интересные. Особенно я люблю читать фантастику. Я прочитала «Алиса в стране чудес», «Лили придумывает желания», сейчас читаю «Котенок Черевичка» и «Лучший подарок».

А 12-летний Михаил Воробьев является активным читателем с 7 лет. Он также любит фантастику. Сегодня рад получить грамоту и приз — книгу.

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ, учащийся гимназии «БЭСТ»:

— Я люблю читать разную фантастику, интересные приключения и в общем-то я с детства люблю читать книги. В книгах есть очень много интересного, в старшем возрасте будет опыт и будешь знать, что делать в определенных обстоятельствах.

Подарили отличное настроение ребятам и работники библиотеки, которые переоделись в яркие костюмы и показали представление. Они считают, что такие мероприятия дают дополнительный стимул к чтению.

ГУЛИЯ ЕРЕЖЕПОВА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Знаете, казалось бы, трудно в такой век, где компьютер и интернет, привлечь детей к чтению, но они читают. Есть читатели, что отрадно, которые сами рвутся к чтению, выбирают книги. Кто-то любит сказки, кто-то любит фантастику, есть книги современных писателей. Три тысячи читателей у нас в отделе и полторы тысячи постоянных.

Проводить увлекательные мероприятия для детей библиотекари будут до конца недели. Кроме того, со своей программой они планируют выезжать в образовательные учреждения города.

Анастасия Кузнецова

