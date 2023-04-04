Прошла 4-я финальная встреча между МХК «QULAGER» и «BARYS»

На ледовой арене Дворца спорта им.А. Винокурова состоялась четвёртая финальная встреча между молодёжными хоккейными клубами «QULAGER» и «BARYS». Матч проходил в рамках чемпионата Казахстана среди молодёжи.

Игра была напряжённой с самого начала, на протяжении 12 минут никому не удавалось забить шайбу. Хотя, возможность была, но, команды друг другу давали достойный отпор. Счёт открыли на 13-минуте ребята из «Кулагера». Забил шайбу в ворота соперника игрок под номером 23 Даниил Махамадеев.

Через 31 секунду счет сравнял игрок под номером 77 из команды «BARYS» Асанали Русланулы.

Первый период закончился со счетом 1:1. Самый разгар игры пришёлся на второй период матча. Хоккеисты из «BARYS» усердно начали забивать шайбы, но наши ребята не сдаются, их активно поддерживают болельщики.

Второй период заканчивается со счетом 4:1 в пользу гостей. Но хозяева льда не падают духом и надеются на победу.

ПАВЕЛ АНИСИМОВ, нападающий МХК «QULAGER»:

— Упорно готовились, старались. Подготовка началась с предсезонных сборов. То есть мы целенаправленно шли, готовились. Во многих компонентах надо добавить, есть еще целый период. В принципе еще можно отыграться, будем стараться. Хочу огромное спасибо сказать болельщикам. Приходите, болейте за нас. Двигайте нас вперед.

В итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу «BARYS-а». Финальные игры по хоккею среди молодёжного состава проходили впервые за все время существования молодежного клуба «QULAGER ». Лидирующие места в турнирной таблице распределились следующим образом: на первом месте — астанинский «BARYS», на втором — петропавловский «QULAGER» и на третьем — команда клуба «Аktobe».

Камилла Карим