За неделю на дорогах области задержано 28 нетрезвых водителей

Усиленные рейды по дорожной безопасности проводились в области с 25 по 30 марта. В приоритете у полицейских выявление грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на состояние аварийности. К таким относится, например, непредставление преимущества в движении пешеходам.



— На территории области проводится ОПМ «Пьяный водитель». В связи с этим проверяем документы, и в данный момент, вот вы сейчас проезжали, на пешеходном переходе не пропустили пешехода.

Всего за 6 дней в регионе выявлено 59 таких фактов. Задержано 28 нетрезвых водителей. Один из них приехал в город на служебном «Фольксвагене». Машина принадлежит руководству одного из сельхозпредприятий. Мужчина употребил спиртное и был остановлен полицейскими. Теперь ему грозит арест на 15 суток и лишение права управления на 7 лет.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— По результатам данного мероприятия выявлено 2335 нарушений ПДД. Задержано 28 нетрезвых водителей, 11 лишённых права управления и выявлено 8 фактов выезда на полосу встречного движения. В этой связи необходимо строго соблюдать ПДД, так как их нарушение приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

Есть водители, которые разговаривают по телефону за рулём. Видимо, считают, что это не несёт никакой опасности. Также пренебрегают ремнями безопасности. Зарегистрировано более 400 таких фактов.

Камилла Карим