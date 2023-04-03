В СКО стартовала спартакиада среди госслужащих

В преддверии дня государственных служащих в СК стартовала областная спартакиада среди специалистов этой отрасли. На первом этапе спортсмены из районов и г.Петропавловска состязались в 2 видах спорта: волейболе и настольном теннисе.

Первыми на площадку вышли команды департамента юстиции и администратора судов области. Спортивные баталии развернулись не хуже, чем на республиканских чемпионатах. Обе команды готовились к этой встрече. Потому играли слаженно и знали слабые места соперников.

САМАТ ТОЛЕГЕН, старший судебный пристав городского суда:



— Я специалист администратора судов. Работаю более 10 лет. Встреча была с юстицией. Мы их выиграли 2:0. Очень рады, что ежегодно проходят такие соревнования. Мы за ЗОЖ.

В спартакиаде госслужащих участвуют команды из города Петропавловска и 12 районов области.

ДАРХАН ЕРМЕКОВ, главный специалист управления департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— На 1 этапе участвует 34 команды. Участвуют все госорганы области. Команды прикладывают все усилия для победы, чувствуется командный дух.

Второй этап спартакиады среди госслужащих пройдет в июне. Игроки будут соревноваться в 5 видах спорта.

Айгерим Хамзина