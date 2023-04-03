В библиотеке им.Шухова отмечают Международный день детской книги

В центральной городской библиотеке им.И.Шухова стартовала Неделя детской книги. У входа детей встречают мишка Тедди и заяц с игрой «Твистер».



Для маленьких гостей здесь организовали интересную программу. Ребята вместе с мультяшными героями освободили Королеву книг из плена злого волшебника, преодолевая препятствия в виде игр, загадок и викторин.



— Мне нравится сюда ходить. Я с ребятами всегда играю. Мы классом веселые задания тут проходим.

— Мне здесь очень нравится. Мы здесь изучаем разных авторов сказки. Здесь очень весело, всегда интересные задания.

Приурочили игру-викторину к Международному дню детской книги. Его отмечают в день рождения Ганса Христиана Андерсена. Программа будет идти всю текущую неделю.

СЫМБАТ ГАЛИЕВА, библиотекарь центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— Этот праздник для всех тех, кто связан с книгой. Это писатели, читатели, издатели, библиотекари и, конечно же, для тех, кто любит читать. Цель мероприятия — ознакомить детей именно с этим праздником, привить любовь к чтению, книгам, доброе отношение книгам.

В завершение праздника сказочные герои подарили ребятам книги.

Камилла Карим