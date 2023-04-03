Студенческое общежитие в СКО возводят благодаря механизму госзаказа

О механизме госзаказа по обеспечению студентов местами в общежитиях рассказывали предпринимателям СК. Им подробно доложили о преимуществах такого ГЧП. Бизнесмены интересовались, какие есть льготы и как производится подушевое финансирование. Представитель АО «Финансовый центр» отметил слабую реализацию этого механизма в нашей области. В других регионах инвесторы более заинтересованы этим механизмом.



КАЙСАР ТУЛЕПБАЕВ, представитель АО «Финансовый центр» МОН РК:

— С момента создания данной программы по Казахстану было создано свыше 40 тысяч койко-мест. Ведётся реализация ещё 10 тысяч мест. В данном регионе выплаты получает 1 поставщик. Это сам Козыбаев университет строит за счёт собственных средств. Возможно, вуз привлекает инвестиции со стороны в виде кредитования в банках 2 уровня.

Айгерим Хамзина