Сотрудники специальных учреждений СКО прошли обучение

Сегодня в специальных учреждениях области работает более 200 человек. Эти сотрудники взаимодействуют с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. Такая работа имеет свои риски. Поэтому для сотрудников специальных учреждений регулярно проводятся учебно-методические занятия. Последний раз в них приняли участие около 50 человек. Сотрудники прошли обучение приему и обыску задержанных, определению наличия или отсутствия у них запрещенных предметов, научились правильно осматривать залы суда. Кроме того, работники специальных учреждений изучили меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Дарья Пышмынцева