Дебатный турнир среди директоров школ прошёл в Петропавловске

Среди директоров школ прошли дебаты «Алаш ардақтысы», посвященные 130-летию Магжана Жумабаева. Организатором мероприятия выступил Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования. Сейчас участникам разъясняется порядок проведения турнира. Далее они распределятся по кабинетам, соперников выберут методом жеребьевки.

Каждому участнику предоставлено 6 минут для выступления. Такой турнир — отличная возможность проявить свои навыки и внедрить опыт в образовательную деятельность, считает директор первого городского общеобразовательного IT-лицея Оксана Новикова. В образовательном учреждении активно развивается дебатное движение среди учащихся. Педагоги отставать тоже не должны.

ОКСАНА НОВИКОВА, директор первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Как говорится, талантливый учитель — талантливый учащийся. Я считаю, что педагоги тоже должны принимать участие в дебатном движении. Сегодня у меня, как у руководителя, появилась такая приятная возможность принять участие в областном дебатном турнире. Я думаю, что для меня это был очень интересный опыт, и поставленных задач мы достигнем.

Дебаты проходят в американском парламентском формате. В русской лиге 12 команд. Каждая встречается 3 раза. Количество участников растет с каждым годом, говорят судьи.

РУСТЕМ АРМАНОВ, главный судья турнира:

— На этом турнире участникам необходимо будет обсуждать различные темы касательно законотворческой части, статуса педагога, а также о процессах, которые происходят в школах. Я считаю, что это отличная практика, поскольку дебаты являются не только образовательным процессом для интеллектуальных навыков, но также это и лидерские навыки, которые могут оттачивать сегодня директора в дальнейшем процессе своей работы.

Областные дебаты проводятся впервые среди директоров школ. Всего в них приняли участие руководители 48 школ казахской и русской лиги.

Анастасия Кузнецова