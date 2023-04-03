Более 600 млн тенге выплат могут получить предприниматели за строительство частной школы

Почти 2800 североказахстанских студентов нуждаются в общежитии. Об этом говорили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Представитель АО «Финансовый центр» Кайсар Тулепбаев рассказал о механизме государственного заказа.

КАЙСАР ТУЛЕПБАЕВ, представитель АО «Финансовый центр» МОН РК:

— В целях удовлетворения потребности с 2018 года функционирует механизм государственного заказа по обеспечению студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях. Оператором данного механизма является АО «Финансовый центр». С начала реализации данного механизма введено в эксплуатацию порядка 40 тысяч койко-мест. По приниципу взаимодействия госзаказа с учебными учреждениями или инвесторами.

Так, частный застройщик за счёт собственных средств осуществляет ввод объекта в экплуатацию. То есть, строит новое здание или реконструирует старое, и делает из него общежитие. Инвестору, в свою очередь, производится государственная выплата, которая зависит от количества проживающих студентов.

КАЙСАР ТУЛЕПБАЕВ, представитель АО «Финансовый центр» МОН РК:

— При успешном вводе в эксплуатацию выплаты будут составлять: при строительстве — 195 МРП в течение 6 лет, при реконструкции — 47 МРП в течение 8 лет. Также у инвесторов имеется возможность взымать плату за проживание. В среднем оплата за проживание по регионам составляет примерно 15-20 тысяч тенге.

За 6 лет предприниматель может получить до 4 млн тенге за одного студента. При строительстве общежития на 100 койко-мест государство за 6 лет выплачивает инвестору 403 млн тенге для возмещения затрат за строительство. Такая же система действует и на частные школы.

КАЙСАР ТУЛЕПБАЕВ, представитель АО «Финансовый центр» МОН РК:

— По школам потребность в данном регионе составлят порядка 6,5 тысяч мест. Также по школам имеется возможность взымать родительскую плату. Выплаты будут помимо за строительство и реконструкцию в виде подушевого нормативного финансирования.

При строительстве школы на 100 мест за 8 лет государство выплачивает застройщику 264 млн тенге, 960 тысяч — за амортизацию здания и 472 млн тенге — подушевой норматив. За реконструкцию — за тот же срок и количество учащихся общая сумма выплат составит 601 млн 720 тысяч тенге. При этом выплаты по подушевому нормативу выплачиваются все время, пока функционирует школа.

Диана Салихова