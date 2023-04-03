Аким области А. Сапаров провёл приём граждан

Аким области Айдарбек Сапаров провел личный прием граждан. Жительница Есильского района Алмагуль Кожахметова занимается сельским хозяйством. Содержит 135 голов крупного рогатого скота. Кроме того, имеет 119 гектаров пашни и 50 гектаров для сенокоса. В прошлом году женщина участвовала в конкурсе на дополнительные 50 гектаров пастбищ. Однако, из-за документов пройти по конкурсу не смогла.

АЛЬМАГУЛЬ КОЖАХМЕТОВА, жительница Есильского района:

— Собрала все документы, составила бизнес-план. Также я обратилась в «Атамекен-Агро» и попросила о помощи. Мы с мамой ежедневно доим и сдаем 185 литров молока. К сожалению, я не прошла конкурс.

Айдарбек Сапаров дал ряд поручений своему первому заместителю Марату Тасмаганбетову и акиму района для решения проблемы. Следующими на приём к акиму области пришли жители Аккайынского района Нажиба Кокиева, Любовь Павлик и Зауреш Аубакирова. По их словам, в селе Смирново возле жилых домов расположены производственные предприятия. В 2019 году специалисты департамента экологии посетили населенный пункт и провели соответствующую проверку. По их заключению территория санитарной зоны не установлена. Жители села, обеспокоенные своим здоровьем и жизнью, попросили решить эту проблему. Аким области дал поручение провести соответствующую проверку, создав специальную комиссию для выяснения обстоятельств данного вопроса и принятия соответствующего решения. В целом, в этот день на личный прием пришли 11 североказахстанцев с вопросами, касающимися жилья, земли, сельского хозяйства и предпринимательства. Руководитель региона Айдарбек Сапаров отметил, что каждое обращение не останется без ответа.

Анна Потеряева