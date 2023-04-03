2 гран-при, 3 первых места и 1 второе место занял на международном конкурсе ансамбль «Движение»

Эти юные танцоры — участники народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение». Они представили Петропавловск на международном конкурсе-фестивале «Nauriz Fest», который проходил в Ташкенте. Техника исполнения, хореография, артистизм. Жюри конкурса оценило североказахстанских танцоров по достоинству. Младшая группа ансамбля «Движение» заняла первое и второе места.

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, хореограф-постановщик народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение»:

— Детки представляли 2 танца. Танец «Милая мама», который взял 1 место и танец «Озорные мячики», который занял 2 место. Конкурс был очень масштабный, принимало участие много коллективов из разных городов, из Петропавловска мы были одни и показали свой город достойно. Следующие наши выступления планируем провести в других городах, также будем готовить деток на выезды в зарубежные страны.

Для самих же юных артистов этот конкурс-фестиваль стал ярким событием и принес много впечатлений и опыта.

АННА ГУГНЯК, участница народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение»:

— Мне очень понравился город Ташкент. Он очень красивый и чистый.

НИКОЛЬ КРЕЧ, участница народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение»:

— Мне понравился этот город, потому что там красивые цветы, деревья. Мы первый раз в этот город приехали и выступили хорошо.

Пополнили копилку достижений ансамбля «Движение» и ребята старшей группы. Они представили 4 номера и покорили жюри. В результате — 2 гран-при и столько же первых мест.

ИРИНА САХАРЧУК, руководитель народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение»:

— Поездка была очень насыщенная, очень интересная. Мы везли 4 номера. У нас гран-при завоевал номер «бегущие по волнам» и «Ветер перемен» и первые места — «Над облаками» и «Мир, в котором мы живем».

Активную подготовку к конкурсу ансамбль начал в декабре прошлого года. Ежедневные тренировки, преодоление трудностей и радость побед. Танец для каждого участника этого ансамбля — жизнь. Некоторые из танцоров начали познавать искусство танца с самых малых лет. Например, Екатерина Першина танцует уже 13-ый год. Каждый конкурс заряжает на новые достижения, говорит девушка.

ЕКАТЕРИНА ПЕРШИНА, участница народного ансамбля хореографических миниатюр «Движение»:

— Мне очень понравилось. Для меня было несложно танцевать, потому что всегда, когда я танцую, просто выкладываюсь и чувствую номер.

Народному ансамблю хореографических миниатюр «Движение» более 40 лет. В копилке — немало побед как на международных, так и на республиканских конкурсах. 30 апреля ансамбль представит отчетный концерт. А пока — тренировки.



Анастасия Кузнецова