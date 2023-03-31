В Правительстве рассмотрели ход разработки нового бюджетного кодекса

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра – министра финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по разработке нового Бюджетного кодекса, сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы обеспечения подотчетности и прозрачности участников бюджетного процесса, а также обсуждены меры по кардинальному упрощению бюджетных процессов, повышению эффективности планирования и реализации новых инструментов управления результатами.

“По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что основа нового Бюджетного кодекса должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность, способствовать достижению устойчивости и повышению эффективности государственных финансов и соответствовать целям Правительства в области развития”, – сообщается на сайте Премьер-министра.