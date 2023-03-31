Новости МТРК 31.03.2023

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Пример для подражания и вдохновения. Волейбольный клуб «Куаныш» впервые стал серебряным призёром Национального чемпионата. С успешным завершением сезона коллектив поздравил глава региона Айдарбек Сапаров.

Петропавловск «тонет» в лужах. С наболевшей проблемой горожане обратились к граданачальнику Руслану Анбаеву на встрече с населением. Какие ещё вопросы волнуют людей? Узнавали наши корреспонденты.

Частный дом сгорел в Петропавловске. Огнеборцы вынесли 50-литровый газовый баллон.