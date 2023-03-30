В Петропавловске произошёл пожар в частном доме

Жилой дом горел в Петропавловске. В четверг в 13.40 на пульт «101» поступил звонок о пожаре в доме по улице Халтурина. На место незамедлительно выехали 4 пожарные машины и 15 огнеборцев. Пламя удалось ликвидировать за час. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. Причины и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.

НУРЛЫБЕК КАСЫМОВ, оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС СКО:

— К моменту прибытия пожарных частный дом и постройки к дому горели открытым пламенем . Причина пожара пока неизвестна. Пожар начался, когда хозяин дома ушел в магазин. Из летней кухни вынесли 50-литровый газовый баллон.

Камилла Карим