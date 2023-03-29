Усилить работу по откачке воды поручил аким области А. Сапаров

Вопросы паводка и весенней призывной кампании обсудили на заседании областного акимата. Начали его с кадровых назначений. Глава региона Айдарбек Сапаров представил нового руководителя управления ветеринарии. Ведомство будет курировать Жанат Амиржанов. До этого назначения 11 лет он проработал директором ветеринарной станции в районе Шал акына. После перешли к основной повестке заседания. О текущей паводковой ситуации в СК доложил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Вывоз снега по СКО на 28 марта составляет 622 тысячи кубометров. Ведутся работы по очернению полей на путях движения талых вод, расчистка водопропускных труб и арыков продолжается. Заключены договоры на аренду тяжёлой инженерной техники. Произведена откачка талых вод с 426 придворовых территорий жилого сектора. В основном, это Петропавловск, где откачано более 46 тысяч кубометров воды. По районам области также производилась и производится откачка. В Кызылжарском, Есильском, Уалихановском, Мамлютском и Тайыншинском районах откачали 16 520 кубометров.

В этом направлении предстоит активно поработать,сказал главный спасатель области. В Жамбылском и Акжарском районах хоть и небольшое количество влагозапасов, но откачку воды и вывоз снега там проводят слабо. В зоне повышенного внимания у ЧС-ников — районы им. Габита Мусрепова, Шал акына, Айыртауский и Тимирязевский. Там наблюдаются повышенные показатели влагозапасов.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Техника сейчас рассредоточена. Мы с акимами заранее отработали. А в тех районах, где было мало снега, мы ограничились договорами. Сейчас активно работаем в Солнечном. Рабочая обстановка, в принципе, стабилизировалась. Есть проблема, которую мы не можем до конца завершить, это дороги областного и республиканского значений. Все докладывают, что очищено, но, всё равно не все.

Завершить работу спасатели планируют в ближайшие дни. Согласно прогнозу синоптиков, с 29 по 31 марта в регионе ожидается понижение температуры воздуха и умеренные осадки. Так что, у ЧС-ников есть время вывезти снег на дорогах области. Обильное потепление североказахстанцев ждёт в апреле.

КЫМБАТ МЕРГАЛИМОВА, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— С первых дней апреля ожидается резкое повышение температуры воздуха ночью до -1+4 градусов, днём до +9+14 градусов. В период со 2 по 5 апреля в связи с установлением положительных температур ожидается активное формирование талого стока, увеличение уровней воды в реках.

Заслушав доклады, первый руководитель области подверг критике работу акимов районов и областного центра. От горожан всё чаще поступают жалобы. Талые воды скопились не только на проезжей части, но и подтапливают частный сектор. По словам Айдарбека Сапарова, работа по откачке воды идёт слабо и несвоевременно.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Анализируя сложившуюся ситуацию в микрорайонах областного центра и населённых пунктов района, отмечаю неудовлетворительную работу акимов. Это касается и города, и районов. Соответствующее поручение я Вам давал заблаговременно. От вас требовалось подойти максимально ответственно к выполнению возложенных обязанностей. Оценку вашей работу население дало в социальных сетях. Вы, наверное, со вчерашнего дня видите. Это касается больше города по несвоевременному вывозу снега из микрорайонов. Не очищена ливневая канализация, арыки. Вообще, вода скопилась на проезжей части, тротуарах. Не подойти к объектам социальной инфраструктуры. Жалоб много. Это я говорю почему, потому что сам проехал по городу. Работа по откачке воды ведется слабо и несвоевременно, поэтому поручаю данную работу надо усилить, дополнительно увеличить количество спецтехники и рабочей силы, организовать посменное круглосуточное дежурство.

На борьбу с талыми водами в Петропавловске задействовали 118 человек и 47 единиц спецтехники. Коммунальщики ежедневно откачивают от 20 до 50 тысяч кубометров воды. Что касается состояния ливнёвок, там ситуация стабилизируется, заверил градоначальник Руслан Анбаев.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г. Петропавловска:

— В данный момент ливневые канализации прочищены по основным артериям. На улицах Рабочего посёлка также пошёл спад воды. За объектами организован мониторинг, в том числе посёлок Солнечный, Подгора, «Жас Оркен». Но, в большей степени у нас по Рабочему посёлку ситуация. В данный момент по поселку Солнечному у нас идёт сброс талых вод. В прошлом году там, где были проведены работы по установке ливневых канализаций, работают насосы, мотопомпы. Там у нас обстановка стабильная.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Работу в этом направлении необходимо усилить, поручил аким области градоначальнику Руслану Анбаеву. После перешли к обсуждению второго вопроса — весенней призывной кампании. В нашем регионе она проходит не так, как хотелось бы, заверяют представители департамента по делам обороны. Всего в СК насчитывается более 16 тысяч призывников. Из них подлежат призыву 2,5 тысячи ребят, около тысячи находятся в розыске. Весной 2023-го в ряды Вооружённых сил и других воинских формирований планируют призвать 550 юношей. Этот план пока выполнили на 50%.



Алишер Ашимов