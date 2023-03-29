Республиканский турнир по гиревому спорту проходит в Петропавловске

Республиканский турнир по гиревому спорту стартовал в Петропавловске. В нём принимают участие более 350 спортсменов со всего Казахстана. Наилучшие результаты здесь показывают ребята из соседней Костанайской области. Екатерина Литвинова выступает в весовой категории до 58-ми килограммов. Она 63 раза подняла две гири, каждая из которых весит 16 килограммов.

ЕКАТЕРИНА ЛИТВИНОВА, участница турнира, Костанайская область:

— Это не мой лучший результат. Но, я нацелена на завтрашние соревнования. Поднять должна гири по 24 кг. Я — мастер спорта по гиревому спорту, чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Азии и многократная чемпионка Казахстана.

Не отстают и актюбинские спортсменки. На первенстве страны свой регион представляют две девушки. Среди них — Наргиз Бекежан. Выступает она в весовой категории 68 килограммов. Подняла гири 116 раз.

НАРГИЗ БЕКЕЖАН, участница турнира, Актюбинская область:

— Занимаюсь гиревым спортом давно. Сначала я думала, что он не предназанчен для девушек, но потом передумала, когда получила свою первую медаль. Наоборот, я начала усиленно заниматься им и поставила цель — двигаться только вперёд. Соревнования мне нравятся. Всё проходит на очень высоком уровне.

В соревнованиях принимают участие не только молодёжь, но и ветераны спорта.

КУРМАНГАЛИ БАТЫРБАЕВ, вице-президент федераии по гиревому спорту РК:

— Гиревой спорт в нашей стране набирает большую популярность. Ежегодно сюда приходят заниматься много ребят. Они выезжают на соревнования различного масштаба, где занимают призовые места. С 4 по 7 мая в Бишкеке пройдёт чемпионат Азии. Спортсмены, занявшие 1 и 2 места на этих соревнованиях, будут защищать честь страны там.

Победителей и призёров определят 30 марта.

Алишер Ашимов