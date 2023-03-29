Областные Магжановские чтения среди педагогов прошли в Петропавловске

22 педагога со всей области участвуют в творческом состязании. В НИШ проходят Магжановские чтения. Выступают конкурсанты в трёх номинациях: филологические исследования поэзии Магжана, история жизни публициста, а также педагогический анализ.

Свои исследования представляет Перизат Молдагожина. Она решила выступить в первой номинации — рассмотреть поэзию Магжана Жумабаева в плане филологии.



ПЕРИЗАТ МОЛДАГОЖИНА, учитель казахского языка и литературы ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Я посвятила свои исследования 130-летию Магжана. Изучала его произведения с филологической стороны. К сожалению, сейчас мало кто говорит на литературном казахском языке. Сейчас молодежь плохо понимает старую литературу. В своей научной работе я перефразировала произведения Магжана на более современный лад, то есть такой, чтобы его поняло молодое поколение.

«Магжан Жумабаев имеет для казахского народа такое же значение, какое для англичан — Шекспир, а для русских — Пушкин», — слова академика Алкея Маргулана. С этими словами согласна и член жюри конкурса Гульдарай Кайнетова. О наследии Магжана должны знать не только казаховеды, считает педагог.

ГУЛЬДАРАЙ КАЙНЕТОВА, заместитель директора по научно-методической работе ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Условия участия не ограничены ни в плане возраста, ни в плане преподаваемого предмета. Все педагоги имеют право участвовать. Ограничения только для выступления: 5-7 минут даётся. И, самое главное, жюри обращает внимание на самостоятельность исследования, чтобы не скопировано было. Второе — результаты исследования должны быть актуальны для современной школы.

Это областной конкурс, в следующем году Магжановские чтения планируют провести среди педагогов всей республики.

Диана Салихова