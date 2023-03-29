Международная конференция в память об общественном деятеле Максиме Аммосове прошла в Петропавловске

Международная конференция в честь 125-летия со дня рождения видного советского государственного и общественного деятеля Якутии и Казахстана Аммосова Максима Кировича прошла в Петропавловске. Специально на встречу в регион приехала делегация, в которую вошли представители Республики Саха.



АЛЕНА АТЛАСОВА, советник Председателя Государственного Собрания, Республика Саха:

— Наш Северо-Восточный федеральный университет носит имя Максима Кировича Аммосова, есть у нас, конечно, улицы, образовательные учреждения, которые носят его имя, Дворец культуры и духовности в Намском районе. Дело в том, что жизнь Максима Кировича Аммосова была очень короткой, стремительной, яркой. За свою жизнь он успел побыть руководителем и первым организатором Якутской автономии, первым руководителем Северо-Казахстанской области и первым секретарем Киргизского обкома партии.

В Казахстане Максим Аммосов работал в 30-е годы. Он свободно владел казахским языком. Максим Кирович выступал против ускоренных темпов политики коллективизации, которые привели к массовой гибели казахского населения. Благодаря деятельности Аммосова за короткий срок в аулы вернулись свыше 20 тысяч семей скотоводов-казахов. Видный общественный деятель стал жертвой репрессий по политическим мотивам. 16 ноября 1937 года Максим Аммосов был арестован, позже его доставили в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Он был расстрелян в возрасте сорока лет 28 июля 1938 года. Максима Кировича реабилитировали посмертно в апреле 1956 года. Информацию о его трудовом пути бережно хранят родные общественного деятеля.



ЯНА КОРЯКИНА, внучатая племянница Максима Аммосова, Республика Саха:

— У нас была тётя, дочь старшей сестры Максима Кировича Аммосова, она по специальности библиотекарь, она начала копить, кем и как работал, начала собирать газетные материалы. И на основании этого она создала кружок в школе. В этом селе стоит большой государственный музей.

Участники международной конференции могли ознакомиться с материалами выставки «Легендарный Максим». Её подготовили сотрудники Северо-Казахстанского государственного архива.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Даже есть переписки с простыми рабочими, комбайнерами. Это говорит о том, что его интересовала жизнь каждого человека. Он был человеком, болеющим за народ. Это дорогого стоит, поэтому его имя надолго останется в сердцах людей.

На выставке были представлены личное дело и автобиография Максима Аммосова, его статьи в газетах, выступления на местных собраниях.

Дарья Пышмынцева