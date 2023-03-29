День открытых дверей прошёл в колледже сферы обслуживания им.И Даутова

День открытых дверей для старшеклассников провели в колледже сферы обслуживания. 25 ребят, в том числе и из районов, приехали, чтобы узнать о специальностях, которые здесь выбирают абитуриенты.

ЖУЛДЫЗ ИСКАКОВА, заместитель директора колледжа сферы обслуживания имени И. Даутова:

— После того, как наши выпускники закончат колледж, мы сами устроим их на работу. Например, студент, где проходил практику, получает там работу от нашего социального партнера. Обучение в нашем коллеже бесплатное. С 20 июня по 20 августа работает приёмная комиссия.

А это уже лаборатория, где обучают будущих кондитеров. Преподаватели вместе со студентами показали школьникам мастер — класс по выпечке булочных изделий.

Анастасия Данилова решила поступать именно в этот колледж. Говорит, что готовить любит с детства. Этому её научила бабушка.

АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВА, учащаяся Токушинской школы — гимназии:

— Я хочу сюда поступить, потому что, когда они к нам приезжали, меня этот колледж заинтересовал. Мне нравится готовить, радовать близких. Мне это по душе. Больше ничем не хочу заниматься.

Колледж предлагает на выбор 5 специальностей — парикмахер-стилист, модельер-закройщик, пекарь, повар, кондитер -оформитель. Последнюю ежегодно выбирают порядка 25 ребят, говорят мастера.

НАТАЛЬЯ ЛОШКАРЕВА, мастер производственного обучения:

— Ребята моей группы второго курса показывают разделку булочки детской фигурной. Показываем,как нужно разделывать ежиков. Ежегодно мы сами, как мастера, проходим курсы стажировки, курсы повышения квалификации, потому что наша профессия не стоит на месте. Ежегодно меняется ассортимент продукта. Не только мы детей обучаем, но и сами обучаемся.

Учащиеся школ после такого мастер-класса и яркой и наглядной презентации заинтересовались обучением в колледже. Проводить день открытых дверей в колледже стало доброй традицией.

Камилла Карим