Банки в Казахстане обязали указывать реальную стоимость кредитов открыто и не мелким шрифтом

С 15 мая 2023 года в казахстанской банковской сфере будут действовать новые правила, которые были приняты для усиления прав потребителей финансовых услуг. В частности они касаются корректного оформления годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по займам и микрокредитам.

«Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны указывать годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) и номинальную ставку в договорах и рекламе одинаковым шрифтом при распространении информации о величинах вознаграждения по услугам и в договоре с клиентом, где ГЭСВ печатается в одном предложении или одной таблице с другими ставками вознаграждения», – сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Напомним, что ГЭСВ – это ставка вознаграждения, которая включает в себя все комиссии, платежи, проценты по кредиту, простыми словами общая сумма денег, которую вы переплатите по кредиту за год.