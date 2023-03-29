500 студентов Kozybayev University начали обучение по образовательной программе Coursera

500 студентов Kozybayev University начали обучение по международной образовательной программе Coursera. У ребят появилась уникальная возможность пройти курсы по таким направлениям, как IT, педагогика по предметам, психология, инклюзия, бизнес и управление. По словам студентов, платформа позволяет не только повысить качество знаний, но и даёт доступ к мировой образовательной информации.

ЛАУРА ЗАЙКИНА, студентка Kozybayev University:

— Нам в рамках дисциплины «Программа и инженерия» предложили пройти бесплатные курсы на Coursera. Мы выбрали 3 курса. Один из них — доступ к веб-данным с помощью Pythonа. Они очень актуальны в данное время. Это удобно, узнаёшь что-то новое и вспоминаешь старые вещи, которые учила на прошлых курсах.

Кроме того, курсы позволяют студентам совершенствовать свои знания в области инноваций, стратегического лидерства, логики и критического мышления. Занятия длятся от 4 до 6 недель.

ЛАУРА ЗАЙКИНА, студентка Kozybayev University:

— Занималась я где-то неделю, это 1 курс. Проходила дистанционно, у себя дома. Курс содержал тесты, видеоролики. Также необходимо было выполнить какие-то задания, которые мы выполняли и загружали на специальную платформу. После платформа проверяла ответы и давала результаты. Я планирую пройти ещё несколько курсов на Coursera. Возможно, это будут какие-то курсы, которые идут в рекомендациях дополнительно к тем курсам, которые я уже прошла.

На платформе представлены курсы от ведущих мировых вузов: Стэнфорд, Йель, Беркли и других. Бесплатный доступ к ней имеют более 270 университетов, это 77 млн студентов. Среди них есть и местная альма-матер.

МАЙРА ВАЛИЕВА, директор департамента академической деятельности Kozybayev University:

— По инициативе министерства науки и высшего образования нам представлена уникальная возможность, особенно казахстанской молодёжи, участвовать и получить образование на платформе Coursera. СКУ представил 500 студентов на онлайн-курсы. Каждому университету была представлена своя квота, нашему вузу выделили 50 лицензий. Студенты записались на один курс, но, есть возможность записаться и на другие курсы.

После обучения ребята получат сертификаты. Документ гарантирует, что студент получает образование с признанной в отрасли аккредитацией. Это позволит североказахстанским выпускникам найти высокооплачиваемую работу, заверяют в вузе.

Алишер Ашимов