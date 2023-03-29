2 гран-при, 6 первых мест и 1 второе место привез народный театр танца «Экспромт» с международного конкурса

Международный конкурс «Dance mania» проходил в Астане 26 марта. В нём приняли участие более 60 коллективов из Казахстана, России и Кыргызстана. На сцене проявили свои таланты более 3 тысяч танцоров. Представили более 150 номеров. Из них 9 ярких выступлений показали танцоры североказахстанского народного театра танца «Экспромт». Жюри творчество коллектива оценило на высшем уровне. В результате «Экспромт» привез в Петропавловск два гран-при, шесть первых мест и одно второе место.

АЛЕНА МАРИНЕЦ, руководитель народного театра танца «Экспромт»:

— Народный театр танца «Экспромт» возил детей в номинации средняя группа 8-9 лет под руководством Тороповой Анастасии Олеговны и группу юниоров. Это 13-15 лет под руководством Черноусовой Марины Витальевны. Мы, конечно, хотим выразить огромную благодарность всей администрации городского дома культуры, городского отдела культуры за поддержку нашего коллектива. Огромное спасибо всему творческому коллективу городского дома культуры, что они нас поддерживали, верили. Дети постарались, они очень переживали, но отработали на сто процентов.

С нового учебного года, то есть с сентября, «Экспромт» усиленно готовился к выступлениям. Для средней группы народного театра танца «Dance mania» стал первым масштабным выездным конкурсом. В результате копилка достижений коллектива пополнилась на 4 первых места. В номинации «Детский танец» в возрастной категории 8-9 лет средняя группа «Экспромта» соревновалась с 26 коллективами.

АНАСТАСИЯ ШУБИНА, участница народного театра танца «Экспромт»:

— Конечно, я тогда волновалась, но потом взяла себя в руки. Мы выступили очень хорошо. Мы танцевали 4 танца. Это «Космо-диско», «Подарок», «День рождения» и «Медведи».

Компетентными жюри оценивались такие качества, как артистизм, техника исполнения, постановка, музыкальное оформление, костюмы. Юниоры «Экспромта» представили на конкурсе 5 номеров. Итог — два гран-при, два первых места и одно второе.

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВА, участница народного театра танца «Экспромт»:

— Получили незабываемые эмоции, впечатления и были очень рады и счастливы, когда получили такие хорошие места.

В следующем году народному театру танца «Экспромт» исполняется 35 лет. Впереди еще много достижений, уверены танцоры.

Анастасия Кузнецова