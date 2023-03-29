10 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировали в СКО с начала года

С начала года в СКО зарегистрировали 10 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. По фактам семейных дебошей вынесли 785 защитных предписаний, из них в отношении 26 человек — повторно. Сотрудники подразделений по защите женщин от насилия работают с жертвами домашних тиранов, разъясняют им предусмотренные законом механизмы защиты их прав. Участковые инспекторы регулярно проверяют семьи, в которых регистрировались факты насилия, лиц, склонных к злоупотреблению спиртным. Полицейские напоминают, за противоправные действия в сфере быта предусмотрена административная ответственность от предупреждения до 10 суток административного ареста, за побои — до 15, а за причинение лёгкого вреда здоровью — до 20 суток ареста. По вопросам бытового насилия можно обратиться по телефонам: 8 (7152) 49-31-58 (УП г. Петропавловска) и 8 (7152) 61-25-30 (ДП СКО). Также можно обратиться к своему участковому инспектору, в республиканский call-центр 150, в Центр поддержки женщин +7-777-504-77-73 или на канал «102».

Анастасия Кузнецова