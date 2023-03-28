Высокие риски паводков сохраняются в СКО

По прогнозу синоптиков на этой неделе в регионе ожидается повышение ночной и дневной температуры, столбик термометра поднимется до отметки 13-15 градусов тепла. Из-за этого начнется активное снеготаяние и формирование талого стока воды. В бассейне реки Есиль до Сергеевского водохранилища объем накопленных влагозапасов увеличился на 314 млн кубометров и составил 8496 млн кубометров, что выше среднемноголетнего значения на 139 процентов. Прогнозируя объемы стока воды с 25 по 31 марта, специалисты «Казгидромета» предполагают, что приток в Сергеевское водохранилище по реке Есиль составит 4-6 млн кубических метров.

Камилла Карим