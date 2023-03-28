Вопросы социального предпринимательства рассмотрели на заседании специальной комиссии

— Клади, молодец! Давай будем искать. Щенок у нас заблудился, не может маму найти.

Такие занятия в коррекционно-развивающем центре проходят ежедневно. Здесь помощь высококвалифицированных специалистов получают 150 детей с особыми образовательными потребностями.

ГАЛИЯ БАЯЗИТОВА, руководитель тренинг-центра «Көмек»:

— Наша работа направлена на улучшение качества жизни, овладение социальными навыками, регуляции поведения у «особенных» детей и детей, имеющих инвалидность. На сегодня мы могли бы охватить большее количество детей, потому что более 100 детей у нас находятся в очереди. Проблема инклюзии является ключевой. Мы всей душой работаем над этой проблемой. Нам иногда не хватает средств и каких-то методических пособий.

Не могут себе позволить в центре комнату сенсорной интеграции. Решить эту и другие проблемы можно с помощью реестра социальных предпринимателей. Заявку Галии Баязитовой рассмотрели на заседании специальной комиссии, члены которой единогласно проголосовали «за».

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор Палаты предпринимателей «Атамекен» по СКО:

— Со стороны государства таким субъектам оказывается помощь в виде льготного финансирования, то есть, через банки второго уровня можно получить кредит 23,75%, где 16,75% будет субсидироваться государством, а 7% предприниматели будут оплачивать самостоятельно.

Сегодня в таком реестре находятся 6 североказахстанских социальных предпринимателей. К слову, особое внимание их развитию уделяет и глава государства. По его поручению в ноябре 2021-го создано специальное постановление.

Алишер Ашимов