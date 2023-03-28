В СКО на 70 МРП оштрафован мужчина за попытку провоза запрещённой литературы

Попытку провоза в Казахстан запрещённой литературы зарегистрировали на границе с Курганской областью, на пропускном пункте «Жана жол». Сотрудники управления по противодействию экстремизму и пограничной службы изъяли у 27-летнего мужчины книгу религиозного содержания. В 2020 году она была признана экстремистской и террористической литературой. Мужчину привлекли к ответственности по части 4 статьи 453 Кодекса РК об административных правонарушениях. Его оштрафовали почти на 250 тысяч тенге. В полиции напоминают, что распространение информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, религиозных организациях образования, а также в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях.



Камилла Карим