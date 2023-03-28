В Петропавловске вынесли приговор по делу об убийстве в колонии

Окончательное слушание по делу об убийстве заключенного состоялось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО. Напомним, происшествие случилось 9 ноября 2022 года в колонии чрезвычайной безопасности №51 Айыртауского района. 28-летний осуждённый Константин Пешков нанёс удары металлическим молотком 46-летнему соседу по отряду. Тот от травм скончался в больнице. Свою вину подсудимый признаёт, но, в суде настаивает на провале в памяти. По словам Константина Пешкова, накануне он выпил жаропонижающее и обезболивающее лекарство и лёг спать. Проснулся уже в изоляторе. О случившемся узнал, только когда увидел записи с камер. В суде Пешков заявляет, что умысла на совершение убийства не было. А также говорит о правонарушениях среди сотрудников колонии.



КОНСТАНТИН ПЕШКОВ, подсудимый:

— Если бы на видеозаписях не было неправомерных действий сотрудников КУИС, эти записи прикладывались бы к материалам уголовоных дел, которые часто заводят по 105 УК РК. Поэтому они нагло закрывают уголовные дела.

Адвокат Пешкова Жанна Беймендина также не согласна с квалификацией преступления и задаётся вопросом, почему на видеозаписи запечатлён лишь момент происшествия.

ЖАННА БЕЙМЕНДИНА, адвокат:

— Вина моего подзащитного доказывается только минутной видеозаписью, где он наносит удары. Где он вышел из общежития в ночное время, как он прошёл по локальному участку, дошёл до сейфа, взял молоток, каким образом он взломал замок, когда там повреждений нет. Этот замок вообще не нашли, выкинули его. Это же учреждение особого режима. Там везде установлены видеокамеры. Как можно понять, где находятся рецидивисты, убийцы и не было бы камеры. Какое там наблюдение было тогда? Сказали, что эти камеры, не одна, а все были неисправны в тот момент.

По словам адвоката, её подзащитный с рождения стоял на учёте с диагнозом олигофрения в лёгкой степени. Однако, обледование и лечение не проходил.

АБДЫКАХХАР ЕРКЕБАЕВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО:

— Согласно заключению амбулаторно-комплексной психотерапветической экспертизы от 15 декабря 2022 года Пешков каким-либо психическим заболеванием или временным расстройством не страдает. Во время совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд приговорил, признать Пешкова Константина Георгиевича виновным в совершении преступления. Назначить ему наказание по ч.1 ст.99 УК РК в виде 12 лет лишения свободы.

Также частично присоединена неотбытая часть наказания за ранее совершенное преступление. Итого — 14 лет лишения свободы в местах чрезвычайной безопасности. Первые три года Пешкову назначено отбывание в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. С осужденного в пользу представителя потерпевшего, брата погибшего, взыскана моральная компенсация. Константин Пешков собирается обжаловать решение суда.

Диана Салихова