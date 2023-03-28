Спасатели выходят в рейды по местам возможного подтопления

Определить границы возможного подтопления территории, очистить придомовые участки от снега, сделать водоотводы от дома в сточные канавы, очистить ливнёвки от мусора, снега и льда, подготовить электронасосы, вёдра, лопаты. Эти действия, по словам ЧС-ников, помогут предупредить подтопление, которое, в первую очередь, угрожает частным домам. Спасатели вместе с представителями местных исполнительных органов вышли в рейд.

ЖАНАТ ЖУМАЖАНОВ, главный специалист управления по ЧС г.Петропавловска:

— На территории частных жилых дворов жителями не очищается снег своевременно, происходит подтопление частных жилых дворов. Убедительная просьба проживающим очищать снег своевременно, убирать мусор заблаговременно и проводить все мероприятия по подготовке к паводку.

Сейчас дают рекомендации и вручают памятки жителям Кожевенного посёлка. Это один из самых вероятных участков подтопления Петропавловска. Вадим Табеев вспоминает, как проходила весна нелёгкого 2017 года.

ВАДИМ ТАБЕЕВ, житель Кожевенного посёлка:

— Утром пришла вода, я еще спал, у меня дочка маленькая уже не спала, говорит, папа, вода в огороде. Встал, смотрю, прибывает и прибывает. Семью эвакуировали, а сам остался здесь. Ходила машина здесь каждый час. И у нас в 12 школе был пункт, гуманитарную помощь оказывали там. Я бы хотел сказать слова благодарности, что каждый год к нам приходят, оповещают, ознакамливают нас.

Быть готовыми нужно не только к наступлению большой воды, но и соблюдать меры пожарной безопасности. С повышением температуры воздуха это также острая тема. Спасатели напоминают, что выжигать сухую траву, складировать мусор, бросать окурки, разводить костры категорически запрещено. Такие ознакомительные рейды ЧС-ники совместно с представителями местных исполнительных органов проводят ежедневно. Город разбили по секторам. После Кожзавода посетят поселок Заречный, а далее — дачные общества, которые расположены в пойме реки Есиль.

Анастасия Кузнецова