Полицейские пресекли канал поставки синтетического наркотика из Астаны

Полицейские провели операцию по пресечению очередного канала поставки наркотических веществ. В поле зрения оперативников управления по противодействию наркопреступности оказался 40-летний житель Петропавловска. Он был задержан совместно с полицейскими из Астаны и сотрудниками областной прокуратуры. У подозреваемого были обнаружены два пакета с кристаллообразным веществом.

— В полимерном пакете зиплок имеется, комкообразное вещество розоватого цвета. Видим, да? Что за вещество? — Не разбираюсь. — Не разбираетесь, да?

Разобралась экспертиза. Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком. Задержанный подозревается в доставке партии наркотика из Астаны.

РУСЛАН НАЗАРОВ, заместитель начальника ДП СКО:

— В ходе проведения совместной спецоперации полицейские в г. Астане изъяли свыше 800 граммов аналогичного вещества. В этот же день данный факт был внесён в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 297, ч. 3, УК РК, т.е. незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере.

До выяснения всех обстоятельств подозреваемый будет находиться под арестом.

Дарья Пышмынцева