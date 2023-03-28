Огнеборцы напомнили жителям СКО о правилах пожарной безопасности в весенний период

С начала 2023 года в регионе произошло 108 пожаров. Огонь унёс жизни 10 человек. Отравились угарным газом во время пожаров 22 североказахстанца, один человек погиб. Огнеборцы отмечают, что 76% возгораний приходится на жилой сектор.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Ещё раз хотелось бы обратиться и попросить, чтобы не теряли бдительность и не забывали о правилах соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей на твердом топливе. Не производить такие действия, как закрытие заслонки печи, не оставлять золу без присмотра, чтобы избежать отравления угарным газом и пожаров.

ЧС-ники отмечают, что с приходом теплых дней увеличиваются риски возникновения природных пожаров, включая те, что происходят из-за неосторожного обращения с огнем. В 2022 году некоторые из них вызвали большой общественный резонанс.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Переход огня был с сухой растительности, с камыша, мусора на жилые дома. В районе Копай, где у нас были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки. Переход огня был с камыша на штрафстоянку, где в результате были уничтожены 10 автомобилей. Также крупный пожар у нас был 12 апреля в районе поселка Заречный, где в дачном обществе «Ренет» было распространение огня на дачные участки.

Более двухсот дачных строений тогда пострадало, еще 85 огонь полностью уничтожил. Работу пожарных усложнял сильный порывистый ветер и узкие проезды к данным участкам, из-за которых техника не могла подъехать к ним вплотную. Расследование показало, что причиной крупного пожара на дачах в районе поселка Заречный стало неосторожное обращение с огнём, но найти виновного не удалось. Огнеборцы напоминают владельцам дач и частных домов, что в пожароопасный период сжигать остатки прошлогодней травы и других растений запрещено.

Дарья Пышмынцева