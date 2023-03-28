Ежедневно 4 североказахстанца становятся жертвами мошенников. Большинство теряют деньги из-за действий интернет-аферистов. Один звонок и человек может остаться без квартиры и всех накоплений.

ГАНИ ЖАЛБИ, начальник управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Живой пример, профессор СКГУ, кандидат наук в мае прошлого года, общаясь по телефону с мошенником, продала 2 квартиры и перечислила на их счёт все сбережения 30 млн тенге. Ущерб измеряется уже миллиардами. В прошлом году граждане республики пострадали на 14 млрд тенге, по нашей области — 2 млрд тенге. А с начала года сумма ущерба составляется 108 млн тенге.

По статистике чаще всего жертвами интернет-аферистов становятся граждане от 32 до 40 лет. Но много пострадавших и среди пенсионеров, и даже молодёжи. Онлайн-магазины и объявления в интернете создали для аферистов в сети огромные возможности для обмана. За последние 5 лет в СК число интернет-мошенничеств выросло в 6 раз.

АСХАТ ЖУМАБЕКОВ, прокурор управления прокуратуры СКО:

— По итогам прошлого года рост данного вида правонарушений составил 12%. Каждое 5 преступление приходилось на интернет-мошенничество. По итогу прошлого года был зарегистрирован 781 факт интернет-мошенничества.

Звонок якобы от сотрудников банка оказался самым распространённым способом обмана в нашей области. На эту удочку клюнули почти 300 североказахстанцев. Ещё около 200 отдали свои деньги, перечислив мошенникам предоплату за товар на сайте «OLX». Прокуроры отмечают, большую роль в борьбе с аферистами играет информационная работа. Потому что вычислить и поймать телефонных и интернет — мошенников порой бывает невозможно.

ГАНИ ЖАЛБИ, начальник управления уголовного преследования прокуратуры СКО:

— Осенью прошлого года была пресечена деятельность ОПГ с задержанием её 6 членов. Расследование многоэпизодного дела завершено в Астане, виновные привлекаются к уголовной ответственности. В регионе привлечено 130 мошенников.

В делах с интернет-аферистами часто встаёт вопрос: откуда мошенники знают личные данные человека. Где они берут эту информацию, которая не находится в общем доступе? Этим вопросом задался и главный прокурор области. Он отметил, что в этом направлении работа проводится на недостаточном уровне.

Айгерим Хамзина