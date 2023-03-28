Четыре научные работы представили учащиеся НИШ в Астане

В Астане на 12 Наурызовских встречах «Биомедицина, инженерия и технологии» учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы представили четыре проекта.

Дарина Елпанова и Жулдыз Агиярова разработали систему ориентирования для людей с частичной или полной слепотой.

ДАРИНА ЕЛПАНОВА, учащаяся НИШ г.Петропавловска:

— Изучив рынок Казахстана, мы поняли, что для людей с нарушенным зрением, их примерно 160 тысяч человек, для них не созданы условия, а именно безопасное устройство для определения препятствия.

Жанель Мухаметгалиева и Аружан Байсеит представили таблетницу и мобильное приложение для людей, страдающих заболеванием Альцгеймера.

АРУЖАН БАЙСЕИТ, учащаяся НИШ г.Петропавловска:

— Болезнь Альцгеймера — это заболевание головного мозга, которое приводит как к короткосрочным, так и к долгосрочным провалам памяти. Сама работа таблетницы основана на временном графике, то есть таблетница открывается и закрывается в соответствии с режимом приема таблеток. Когда она открывается, издается звук и загорается определенный светодиод, который указывает на день недели либо на вид таблеток. В приложении можно сделать вход и регистрацию. К этому подключена база данных. Также есть лист с напоминаниями. Человек создает напоминание в приложении о необходимости принять таблетки, и телефон высвечивает уведомление.

Конкурсы научных проектов проводятся с 2011 года. Они посвящены самым актуальным темам современной науки.

ДАРЬЯ СЕРГИЕНКО, учитель информатики и робототехники НИШ г.Петропавловска:

— Приняли участие более 100 юных ученых НИШ, а также более 50 учеников из семнадцати опорных сельских школ. Цель данного мероприятия — развитие интересов и творческих способностей учащихся.

Всех ребят наградили сертификатами.

Камилла Карим